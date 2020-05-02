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أمانة القصيم تنفذ ١٣ ألف جولة رقابية وتصادر ٥ طن من المواد الغذائية

أمانة القصيم تنفذ ١٣ ألف جولة رقابية وتصادر ٥ طن من المواد الغذائية
http://almnatiq.net/?p=859509
المناطق_بريدة

نفذت أمانة منطقة القصيم وبلديات منطقة القصيم خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك أكثر من (١٣) ألف جولة رقابية على المنشآت الغذائية بمنطقة القصيم.
وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم أن هذه الجولات تأتي بهدف متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية داخل المنشآت الغذائية والتأكد من سلامة الأغذية للمستهلكين والمحافظة على الصحة العامة.
ونتج عن هذه الجولات الرقابية مصادرة ما يزيد على (٥) طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك بالإضافة إلى إصدار (١١٣٤) مخالفة وإشعار على المنشآت المخالفة.
وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم بأن الجولات الرقابية متواصلة ومكثفة للمحافظة على الصحة العامة ومتابعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا ، ودعت الأمانة عموم المستفيدين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات صحية بالاتصال على الرقم (٩٤٠)

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