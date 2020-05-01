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الولايات المتحدة .. 2349 حالة وفاة في يوم نتيجة كورونا

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الولايات المتحدة .. 2349 حالة وفاة في يوم نتيجة كورونا

الولايات المتحدة .. 2349 حالة وفاة في يوم نتيجة كورونا
http://almnatiq.net/?p=859517

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 30,787 إصابة مؤكدة و 2,349 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الساعة الماضية.
وأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 1,062,446 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوَفَيَات نتيجة الفيروس 62,406 وَفَيَات.

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