رابطة الدوري الماليزي تخطط لاستكمال المنافسات بنظام جديد ودون حضور

أعلنت رابطة الدوري الماليزي لكرة القدم اليوم أنها تخطط لاستكمال منافسات الدوري في سبتمبر المقبل، على أن تقام جميع المباريات بدون جمهور.

وكانت منافسات الموسم في ماليزيا قد توقفت في 16 مارس الماضي بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وذكرت رابطة الدوري في بيان أصدرته اليوم: أن استئناف الدوري في سبتمبر يعتمد على الأوضاع فيما يتعلق بوباء كورونا”، مؤكدة أنه في حالة عدم التمكن من استئناف البطولة، فإنها ستعتبر منتهية.

وأشار البيان إلى أنه نتيجة ظروف ضغط الوقت، فإنه تم إعادة النظر في نظام مباريات الذهاب والإياب في دوري السوبر والدوري الممتاز، حيث ستلعب الأندية مع بعضها البعض مرة واحدة، وبالتالي فإن بطل الدوري سيتحدد بعد 11 جولة.