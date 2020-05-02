احدث الأخبار

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى احترام المسنين خلال جائحة كوفيد-19
أبرز المواد
 رابطة الدوري الماليزي تخطط لاستكمال المنافسات بنظام جديد ودون حضور
أبرز المواد
 الولايات المتحدة .. 2349 حالة وفاة في يوم نتيجة كورونا
أبرز المواد
 جمعية البر بدومة الجندل تواصل توزيع السلال الرمضانية ضمن حملة “كلنا اهل”
منطقة الجوف
 ‎أمانة الجوف تزيل أكثر من 6000 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم بأحياء سكاكا
أبرز المواد
 أمانة القصيم تنفذ ١٣ ألف جولة رقابية وتصادر ٥ طن من المواد الغذائية
أبرز المواد
 المنظمة العربية للسياحة تدين العمل الإرهابي بمدينة بئر العبد ضد الجيش المصري مؤخراً
أبرز المواد
 “هدف” يودع الدفعة الثانية لمبادرة دعم التوظيف والبالغة 50 مليون في حسابات المنشآت لدعم 21 ألف سعودي عن شهر مارس بأثر رجعي
أبرز المواد
 «الشؤون الإسلامية» تدشن برنامج خادم الحرمين الشريفين في البوسنة والهرسك
أبرز المواد
 منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا طبيعي المنشأ
أبرز المواد
 هبوط منصات التنقيب عن النفط في أمريكا
أبرز المواد
 تنفيذ 3194 جولة تعقيم وتطهير في أحياء مكة
أبرز المواد
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى احترام المسنين خلال جائحة كوفيد-19

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى احترام المسنين خلال جائحة كوفيد-19

أبرز المواد
رابطة الدوري الماليزي تخطط لاستكمال المنافسات بنظام جديد ودون حضور

رابطة الدوري الماليزي تخطط لاستكمال المنافسات بنظام جديد ودون حضور

أبرز المواد
الولايات المتحدة .. 2349 حالة وفاة في يوم نتيجة كورونا

الولايات المتحدة .. 2349 حالة وفاة في يوم نتيجة كورونا

أبرز المواد
جمعية البر بدومة الجندل تواصل توزيع السلال الرمضانية ضمن حملة “كلنا اهل”

جمعية البر بدومة الجندل تواصل توزيع السلال الرمضانية ضمن حملة “كلنا اهل”

منطقة الجوف

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى احترام المسنين خلال جائحة كوفيد-19

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى احترام المسنين خلال جائحة كوفيد-19
http://almnatiq.net/?p=859521
المناطق - وكالات

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم ، مبادرة سياسية جديدة لمعالجة زيادة معدل وَفَيَات الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما، بسبب كوفيد-19 والعديد من التحديات الأخرى التي يواجهها كبار السن.
ودعا غوتيريش، في كلمته بهذه المناسبة إلى أنه يجب خلال الاستجابة لجائحة كوفيد-19 احترام حقوق وكرامة الأشخاص كبار السن، معرباً عن قلقه العميق بشأن الجائحة على المستوى الشخصي، وتأثيراتها على مجتمعاتنا.
وشدد غوتيريش على أنه لا يمكن التفريط في أي شخص، صغيرا أو كبيرا، ويتمتع كبار السن بالحقوق نفسها في الحياة والصحة مثل أي شخص آخر، داعياً إلى ضرورة احترام القرارات الصعبة حول الرعاية الطبية المنقذة للحياة حقوق الإنسان وكرامة الجميع.

روابط ذات صلة

رابطة الدوري الماليزي تخطط لاستكمال المنافسات بنظام جديد ودون حضور

رابطة الدوري الماليزي تخطط لاستكمال المنافسات بنظام جديد ودون حضور
الولايات المتحدة .. 2349 حالة وفاة في يوم نتيجة كورونا

الولايات المتحدة .. 2349 حالة وفاة في يوم نتيجة كورونا
‎أمانة الجوف تزيل أكثر من 6000 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم بأحياء سكاكا

‎أمانة الجوف تزيل أكثر من 6000 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم بأحياء سكاكا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*