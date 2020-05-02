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إطلاق أول وثيقة طلب معلومات البرنامج التجريبي للجيل الخامس في السوق

إطلاق أول وثيقة طلب معلومات البرنامج التجريبي للجيل الخامس في السوق

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إطلاق أول وثيقة طلب معلومات البرنامج التجريبي للجيل الخامس في السوق

إطلاق أول وثيقة طلب معلومات البرنامج التجريبي للجيل الخامس في السوق
http://almnatiq.net/?p=859527
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق أول وثيقة طلب معلومات البرنامج التجريبي للجيل الخامس في السوق، وذلك بدعوة أكثر من 25 شركة داخل المملكة لتغطي مجموعة كاملة من الحلول المستقبلية، وذلك بهدف جمع المعلومات حول قدرات المشغلين ومقدمي التقنية الموجودين في المملكة، ومعرفة أنواع الحلول التي يمكن تنفيذها في المملكة والتكلفة المرتبطة بها.
ويأتي استحداث البرنامج بعد أن بذلت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات جهود مشتركة مع العديد من الوزارات والشركات من أجل الاستمرار في ضمان تطوير شبكات الجيل الخامس في المملكة، والذي سيسهم في تعزيز الابتكار والقدرة التنافسية وإمكانية الوصول إلى حلول ذكية في جميع المجالات والقطاعات التعليمية والصناعية والطاقة وغيرها، من خلال تعظيم تأثير تقنية الجيل الخامس على تحقيق رؤية 2030، وتحقيق أقصى قدر من النجاح التجاري لحلول الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، وتسهيل تطوير نظام الجيل الخامس.
وتشجع الوزارة جميع الشركات المهتمة في المملكة بالمشاركة في وثيقة طلب المعلومات أو اقتراح أي مشروع آخر خاص بالجيل الخامس للاتصالات، وذلك من خلال التواصل عبر الموقع الإلكتروني: https://mcit.cc/5g .
وكانت المملكة من أوائل الدول نحو تبني أحدث التقنيات والشبكات العالمية، ومن ضمنها تقنيات الجيل الخامس للاتصالات، حيث تعد الممكن الرئيس للمدن الذكية، والثورة الصناعية الرابعة، وتقنيات إنترنت الأشياء. كما عملت المملكة ممثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتصبح من الدول الرائدة في تهيئة بنية تحتية متكاملة للجيل الخامس، ومنذ ذلك الحين قامت الوزارة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعديد من الجهود لتمكين البنية التحتية للاتصالات من خلال تخصيص الطيف الترددي لشبكات الجيل الخامس، الذي أسهم في إطلاق خدمات الجيل الخامس بشكل تجاري في منتصف النصف الثاني من سنة 2019 بعد أن وضعت السياسات والتنظيمات اللازمة لتسهيل تطوير حلول الجيل الخامس في المملكة.

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