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الحكومة اليمنية تتأهب لمواجهة تداعيات منخفض مداري مرتقب

الحكومة اليمنية تتأهب لمواجهة تداعيات منخفض مداري مرتقب
http://almnatiq.net/?p=859543
المناطق - وكالات

دعت الحكومة اليمنية السلطات المحلية في المحافظات الوسطى والغربية إلى تفعيل دور لجان الطوارئ والإنقاذ والتأهب وأخذ الاحتياطات اللازمة، تحسباً لأي طوارئ ناتجة عن المنخفض المداري الذي من المتوقع أن تشهده هذه المحافظات خلال الأيام القادمة وما قد يصاحبها من فيضانات وسيول.
وأهاب وزير الإدارة المحلية في الحكومة رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، بالمنظمات المحلية والدولية العاملة في هذه المحافظات الاستعداد الكامل لمساندة جهود السلطات المحلية وتجهيز كميات كافية من المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية وتقديمها للمتضررين.
وشدد على أخذ الاحتياطات اللازمة والممكنة في تلافي أي أضرار وتجنب أي قصور، في تنفيذ المهام الموكلة لعمل السلطات المحلية ولجان الطوارئ.

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