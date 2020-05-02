الأمم المتحدة تؤكد تأثر 150 ألف يمني جراء استمرار هطول الأمطار والفيضانات

المناطق -وكالات

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الأمطار الغزيرة والفيضانات في اليمن أثّرت على نحو 150 ألف شخص ودمّرت منازل وملاجئ تقي النازحين داخلياً، وجرفت الطرق والجسور، ولوّثت مصادر المياه وقطعت الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء.

وأشار المكتب في بيان أصدره اليوم إلى أن آلاف العائلات النازحة هي الأكثر معاناة، بعد أن فقدت مأواها وحصص الطعام والمستلزمات المنزلية، محذراً من تأثير الفيضانات على مصادر المياه وتسببها في تلف إمدادات المياه.

وقال البيان: في عدن على سبيل المثال تم تجفيف المواقع الـ 25 التي تستضيف نحو ألفي عائلة، وجرى توزيع أدوات النظافة ويتواصل تقديم المساعدات الغذائية، ورش المبيدات المقاومة للبعوض، مبيناً أنه في مدينة صنعاء تم تقديم بعض المساعدات النقدية وأدوات النظافة للعائلات المتضررة وتتواصل عملية نقل المياه وتوزيع أقراص الكلور.