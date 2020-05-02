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شرطة مكة المكرمة: القبض على أطراف المشاجرة الجماعية بأحد الأحياء

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شرطة مكة المكرمة: القبض على أطراف المشاجرة الجماعية بأحد الأحياء

شرطة مكة المكرمة: القبض على أطراف المشاجرة الجماعية بأحد الأحياء
http://almnatiq.net/?p=859563
المناطق - الرياض

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي؛ بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرةٍ جماعية، بأحد أحياء العاصمة المقدسة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله- عن القبض على أطرافها، وهم (6) مواطنين، أعمارهم في العقدين الثاني والثالث، وذلك إثر خلافات سابقة بينهم، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة .

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