“الزكاة والدخل” تضبط أكثر من 3 أطنان معسل شيشة مجهولة المصدر

المناطق - الرياض

ضبطت الهيئة العامة للزكاة والدخل وبالتعاون مع الحملة الأمنية المشتركة مساء أمس ، كميات كبيرة من معسل الشيشة مجهول المصدر ومخالف للمواصفات والمقاييس في إحدى الشقق السكنية في حي طويق غرب مدينة الرياض، يقطنها سبعةٌ من العمالة الهاربة، والمخالفة لنظام العمل والإقامة، والمتستر عليهم من قبل أحد المواطنين ، وذلك قبل أن يتمكنوا من توزيعه في الأسواق، حيث عُثر بداخل هذه الشقة على ماوزنه 3200 كيلو من المعسل، تصل قيمتها إلى مليون ريال سعودي.

ومن أبرز المخالفات التي قامت بها هذه العمالة، هي: التهرب الضريبي، وحيازة سلع انتقائية بشكل مخالف، وتستر تجاري، وغش تجاري، تصل عقوبة المخالفة الواحدة منها إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو كلتا العقوبتين معاً، وذلك بحسب نظام مكافحة الغش التجاري.

يُشار إلى أن ضبط المخالفات تمت بالتعاون مع جهات عدة، هي: الدوريات الأمنية، وإدارة الضبط الإداري التابعة لشرطة منطقة الرياض، والدفاع المدني، ووزارة التجارة، والهيئة

العامة للجمارك، والإدارة العامة لصحة البيئة التابعة لأمانة منطقة الرياض.

وتجدد الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها لجميع المستهلكين إلى التبليغ عن المنتجات غير النظامية من خلال الموقع الرسمي للهيئةGAZT.GOV.SA، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يتيح لهم التعرف على ما إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجّلة في نظام ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة لتطبيق (تحقق) للتأكد من نظامية منتجات التبغ من خلال الأختام الضريبية.