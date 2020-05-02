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مركز الحوار الوطني يستضيف مدير تعليم الجوف للحديث عن مبادرة لا تهدرها

مركز الحوار الوطني يستضيف مدير تعليم الجوف للحديث عن مبادرة لا تهدرها

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مركز الحوار الوطني يستضيف مدير تعليم الجوف للحديث عن مبادرة لا تهدرها

مركز الحوار الوطني يستضيف مدير تعليم الجوف للحديث عن مبادرة لا تهدرها
http://almnatiq.net/?p=859596
سكاكا /واس

استضاف مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بمنطقة الجوف ضمن البرامج الحوارية عن بُعد التي ينفذها بالتعاون مع مجلس الشباب بالمنطقة، المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي.

وفي بداية البرنامج رحب مشرف المركز بمنطقة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان عبر الاتصال المرئي بالمدير العام للتعليم بالمنطقة، الذي قدم عرضاً عن مبادرة لا تهدرها التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وأسند تنفيذها للتعليم بالمنطقة، تقديراً لجهود حكوماتنا الرشيدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واستعرض الغامدي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار الفيروس وتخفيف تداعياته، مثل: تعليق الدراسة، تعليق الدوام الرسمي في كافة المؤسسات العامة والخاصة، منع التجول بين الأحياء والمناطق المختلفة، توفير الغذاء ودعم السوق المحلي بتوفير السلع فلم يشعر أحد بنقص أو غلاء أسعار أو انقطاع أو ما شابه ذلك، دعم القطاع الخاص بالتكفل ب 60% من المصروفات بسبب توقف بعض الأعمال التجارية، إطلاق منصات التعلم عن بعد للطلاب والطالبات في التعليم وإجراء الاختبارات بكل يسر وسهوله، الفحص النشط لأماكن التجمعات ومن ثم توسيع رقعة الفحص النشط ليشمل كافة الأحياء والمدن، دعم البحوث الطبية والمختبرات من أجل التوصل لطرق ومكافحة الفيروس.

كما تطرق إلى المبادرات التي قدمها سمو أمير المنطقة للحد من انتشار فيروس كورونا والحد من تداعيته، والتي تنوعت مجالاتها بين صحية ونفسية واجتماعية ورياضية وتوعوية واقتصادية.

وأفاد الغامدي أن منسوبي ومنسوبات التعليم يشعرون بالفخر بأن أسند سمو أمير منطقة الجوف التعليم تنفيذ مبادرة لا تهدرها، وقال : تم نشر كثير من مقاطع الفيديو والرسومات والرسائل التي فعلت هذه المبادرة، أعدتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ومكاتب التعليم والمدارس، واستهدفت الميدان التعليمي والمجتمع المحلي، إضافة إلى إطلاق مسابقة للطلاب عن المبادرة وتم تخصيص مبلغ ثلاثة آلاف ريال للفائزين في المسابقة.

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