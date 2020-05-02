احدث الأخبار

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق من المملكة
أبرز المواد
 جولات مكثفة على سكن العمالة بجدة للحد من انتشار كورونا
أبرز المواد
 رغم فيروس كورونا.. مواصلة الاستعدادات لمونديال التزلج الألبي
أبرز المواد
 غداً .. انطلاق منافسات “نخبة العالم” الإلكترونية في المملكة
أبرز المواد
 مركز الحوار الوطني يستضيف مدير تعليم الجوف للحديث عن مبادرة لا تهدرها
منطقة الجوف
 “الزكاة والدخل” تضبط أكثر من 3 أطنان معسل شيشة مجهولة المصدر
أبرز المواد
 أندية الدوري الانجليزي تعيد تأكيد التزامها استئناف النشاط
أبرز المواد
 الرياض.. القبض على مروج الشائعات المتعلقة بالإجراءات المتخذة للوقاية من كورونا
أبرز المواد
 11 إجراء وقائيا لمنع تكاثر البعوض داخل المنازل
أبرز المواد
 وزير المالية يعتمد نماذج العقود للمنافسات والمشتريات الحكومية
أبرز المواد
 بطولة ألمانيا.. إصابة 3 أفراد من فريق كولن بكورونا تعكر آمال استئناف البطولة
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة: القبض على أطراف المشاجرة الجماعية بأحد الأحياء
أبرز المواد
أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق من المملكة

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق من المملكة

أبرز المواد
جولات مكثفة على سكن العمالة بجدة للحد من انتشار كورونا

جولات مكثفة على سكن العمالة بجدة للحد من انتشار كورونا

أبرز المواد
رغم فيروس كورونا.. مواصلة الاستعدادات لمونديال التزلج الألبي

رغم فيروس كورونا.. مواصلة الاستعدادات لمونديال التزلج الألبي

أبرز المواد
غداً .. انطلاق منافسات “نخبة العالم” الإلكترونية في المملكة

غداً .. انطلاق منافسات “نخبة العالم” الإلكترونية في المملكة

أبرز المواد

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق من المملكة

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق من المملكة
http://almnatiq.net/?p=859599
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( الرياض ، الشرقية ، نجران، جازان، عسير ،الباحة). فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( تبوك، الجوف، حائل ،الأجزاء الشرقية من المرتفات الجنوبية الغربية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 12-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

روابط ذات صلة

جولات مكثفة على سكن العمالة بجدة للحد من انتشار كورونا

جولات مكثفة على سكن العمالة بجدة للحد من انتشار كورونا
رغم فيروس كورونا.. مواصلة الاستعدادات لمونديال التزلج الألبي

رغم فيروس كورونا.. مواصلة الاستعدادات لمونديال التزلج الألبي
غداً .. انطلاق منافسات “نخبة العالم” الإلكترونية في المملكة

غداً .. انطلاق منافسات “نخبة العالم” الإلكترونية في المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*