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ارتفاع عدد الوفيات جراء (كورونا) في الهند إلى 1218 حالة

ارتفاع عدد الوفيات جراء (كورونا) في الهند إلى 1218 حالة
http://almnatiq.net/?p=859602
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت ارتفاع اجمالي عدد ضحايا فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في البلاد إلى 1218 شخصا فيما زاد عدد الاصابات به إلى 37336 حالة.
وذكرت الوزارة في بيان ان ذلك جاء بعد تسجيل 71 حالة وفاة بسبب الفيروس و2293 اصابة جديدة به خلال ال24 ساعة الماضية مشيرة في الوقت نفسه الى ان عدد حالات الشفاء منه بلغ 9951 حالة حتى الآن.
ولا تزال ولاية (ماهاراشترا) أكثر الولايات الهندية تضررا بالفيروس حيث ارتفع عدد الوفيات فيها الى 485 شخصا في حين أصيب بالفيروس بها 11506 آخرون تليها ولاية (غوجارات) مع 236 حالة وفاة الى جانب 4721 إصابة وسط انتشار الجائحة في 32 ولاية هندية.
وقالت وزارة الداخلية الهندية في بيان إن الحكومة المركزية قررت للمرة الثالثة تمديد الاغلاق الكامل الذي كان مقررا ان ينتهي في الرابع من مايو الجاري نظرا “لفوائد الاغلاق الذي تم اتخاذه حتى الان للحد من انتشار فيروس كورونا”.

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