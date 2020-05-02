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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بولندا بذكرى يوم الدستور لبلاده

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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بولندا بذكرى يوم الدستور لبلاده

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بولندا بذكرى يوم الدستور لبلاده
http://almnatiq.net/?p=859621
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس أنجي دودا رئيس جمهورية بولندا بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

و بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس أنجي دودا رئيس جمهورية بولندا بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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