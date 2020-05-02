احدث الأخبار

الصحة العالمية: إن لم ننجح الآن ضد الوباء فلن ننجح أبدا
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بولندا بذكرى يوم الدستور لبلاده
أبرز المواد
 المكسيك تسجل 1515 إصابة بكورونا و113 حالة وفاة
أبرز المواد
 بومبيو يغرد بصورة.. “مادورو والذهب وإيران ثالثهما”
أبرز المواد
 بروفيسور روسي يكشف “خداع” COVID-19 بدون أعراض
أبرز المواد
 “كمامة” تشغل البال.. صورة لمرافق كيم تثير زوبعة !
أبرز المواد
 انتقادات أميركا لـ الصين لم تنطفئ .. إدارة ترمب تؤكد مجدداً: سيحاسبون على جائحة كورونا
أبرز المواد
 ارتفاع عدد الوفيات جراء (كورونا) في الهند إلى 1218 حالة
أبرز المواد
 أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق من المملكة
أبرز المواد
 جولات مكثفة على سكن العمالة بجدة للحد من انتشار كورونا
أبرز المواد
 رغم فيروس كورونا.. مواصلة الاستعدادات لمونديال التزلج الألبي
أبرز المواد
 غداً .. انطلاق منافسات “نخبة العالم” الإلكترونية في المملكة
أبرز المواد
الصحة العالمية: إن لم ننجح الآن ضد الوباء فلن ننجح أبدا

الصحة العالمية: إن لم ننجح الآن ضد الوباء فلن ننجح أبدا

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بولندا بذكرى يوم الدستور لبلاده

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بولندا بذكرى يوم الدستور لبلاده

أبرز المواد
المكسيك تسجل 1515 إصابة بكورونا و113 حالة وفاة

المكسيك تسجل 1515 إصابة بكورونا و113 حالة وفاة

أبرز المواد
بومبيو يغرد بصورة.. “مادورو والذهب وإيران ثالثهما”

بومبيو يغرد بصورة.. “مادورو والذهب وإيران ثالثهما”

أبرز المواد

الصحة العالمية: إن لم ننجح الآن ضد الوباء فلن ننجح أبدا

الصحة العالمية: إن لم ننجح الآن ضد الوباء فلن ننجح أبدا
http://almnatiq.net/?p=859625
المناطق - وكالات

شددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة التكافل بين الدول، من أجل هزيمة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.

وأكد مدير المكتب الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، أحمد المنظري، أنه لا يمكن هزيمة هذا الوباء وإنقاذ آلاف الأرواح إلا عبر التضامن، قائلاً “إن لم ننجح الآن فلن ننجح أبداً”.

وقال في كلمة نشرت على الحساب الرسمي للمنظمة مساء أمس الجمعة: “لن توجد فرصة أخرى لإنقاذ الأرواح غير هذه الفرصة. وإن لم ننجح فيها فلن ننجح أبداً مستقبلاً سواء في مثل هذه الجائحة أو أي فاشيات وطوارئ نواجهها لاحقاً جميعاً”.

يذكر أن المنظمة العالمية كانت قد أكدت أكثر من مرة أن الفيروس المستجد الذي ظهر لأول مرة في ديسمبر الماضي في الصين، سيطول. وقبل أيام جدد مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، التأكيد على أن الوباء لم يزل أمام نهايته وقت طويل. وقال”كان على العالم الاستماع بانتباه إلى منظمة الصحة لأن حال الطوارئ العالمية أعلنت في 30 كانون الثاني/يناير”، مع تسجيل 82 إصابة بالفيروس خارج الصين، ولكن بدون إحصاء وفيات.

والأسبوع الماضي أيضاً أكد أن غالبية الدول لا تزال في المراحل الأولى من التصدي للفيروس المستجد، معتبراً أن غالبية سكان العالم هم عرضة للإصابة بكوفيد-19. وأضاف “لا يخطئن أحد: أمامنا طريق طويل. هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة”.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بولندا بذكرى يوم الدستور لبلاده

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بولندا بذكرى يوم الدستور لبلاده
المكسيك تسجل 1515 إصابة بكورونا و113 حالة وفاة

المكسيك تسجل 1515 إصابة بكورونا و113 حالة وفاة
بومبيو يغرد بصورة.. “مادورو والذهب وإيران ثالثهما”

بومبيو يغرد بصورة.. “مادورو والذهب وإيران ثالثهما”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*