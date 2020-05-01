صحة حفر الباطن تقيم برنامجًا تدريبياً لتأهيل العاملين على رعاية المصابين بفيروس كورونا

المناطق - حفرالباطن

أقامت المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الأكاديمية والتدريب برنامجًا تدريبياً لتأهيل العاملين في الأقسام غير الحرجة لرعاية المرضى المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) إضافة إلى مهارات التعامل مع أجهزة التنفس الصناعي ومكافحة العدوى ، حيث استفاد من البرامج 25 طبيباً ، ويقوم البرنامج على التدريب النظري عبر بوابة التعلم بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، كما ينفذ التدريب العملي بمركز المهارات الفنية والمحاكاة بالمنطقة من خلال مدربين مختصين ويهدف البرنامج إلى تعريفهم بكيفية التعامل مع الحالات المصابة والإجراءات الوقائية وإلقاء الضوء على كيفية الوقاية من أي مرض معدي لا سمح الله.