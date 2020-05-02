احدث الأخبار

الهلال الأحمر بتبوك يشارك بفرق إسعافية في حادث حريق السوق الدولي
منطقة تبوك
 مجلس الشورى يناقش عدداً من الموضوعات خلال جلستيه ” عن بعد ” هذا الأسبوع
أبرز المواد
 شفاء 101 حالة من فيروس كورونا في الكويت
أبرز المواد
 الفرق الكشفية التطوعية تُساهم في توصيل الأدوية للمرضى في منازلهم
منوعات
 تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان
أبرز المواد
 علماء يؤكدون: 3 سيناريوهات لكورونا وهذا الأسوأ!
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تقيم برنامجًا تدريبياً لتأهيل العاملين على رعاية المصابين بفيروس كورونا
المنطقة الشرقية
 الصحة العالمية: إن لم ننجح الآن ضد الوباء فلن ننجح أبدا
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بولندا بذكرى يوم الدستور لبلاده
أبرز المواد
 المكسيك تسجل 1515 إصابة بكورونا و113 حالة وفاة
أبرز المواد
 بومبيو يغرد بصورة.. “مادورو والذهب وإيران ثالثهما”
أبرز المواد
 بروفيسور روسي يكشف “خداع” COVID-19 بدون أعراض
أبرز المواد
الهلال الأحمر بتبوك يشارك بفرق إسعافية في حادث حريق السوق الدولي

الهلال الأحمر بتبوك يشارك بفرق إسعافية في حادث حريق السوق الدولي

منطقة تبوك
مجلس الشورى يناقش عدداً من الموضوعات خلال جلستيه ” عن بعد ” هذا الأسبوع

مجلس الشورى يناقش عدداً من الموضوعات خلال جلستيه ” عن بعد ” هذا الأسبوع

أبرز المواد
شفاء 101 حالة من فيروس كورونا في الكويت

شفاء 101 حالة من فيروس كورونا في الكويت

أبرز المواد
الفرق الكشفية التطوعية تُساهم في توصيل الأدوية للمرضى في منازلهم

الفرق الكشفية التطوعية تُساهم في توصيل الأدوية للمرضى في منازلهم

منوعات

الفرق الكشفية التطوعية تُساهم في توصيل الأدوية للمرضى في منازلهم

الفرق الكشفية التطوعية تُساهم في توصيل الأدوية للمرضى في منازلهم
http://almnatiq.net/?p=859639
الرياض - مبارك الدوسري

تواصل الفرق الكشفية التطوعية لجمعية الكشافة العربية السعودية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة جهودها بالتعاون مع عددٍ من المستشفيات الحكومية في مبادرة توصيل الدواء إلى منازل المرضى منذ بداية شهر أبريل الماضي ، الهادفة إلى المساهمة في تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين عن بعد حفاظاً على سلامتهم.
وأوضح مفوض خدمة وتنمية المجتمع بالجمعية أحمد محمد عسيري ، أن المساهمة مع المستشفيات بتلك المبادرة يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد ” كوفيد 19″ ومنع انتشاره، ولتقليل المراجعة للمستشفيات والمراكز التخصصية ، وتشجيع المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم .
واشار عسيري الى أن الجمعية تؤكد باستمرار على منسوبيها في الفرق الكشفية التطوعية بأهمية الالتزام بقواعد مكافحة العدوى، ولبس القفازات والكمامات مع كل طلب توصيل ، واستبدالها فور الانتهاء من كل خدمة توصيل واحدة.

 

روابط ذات صلة

أندية الدوري الانجليزي تعيد تأكيد التزامها استئناف النشاط

أندية الدوري الانجليزي تعيد تأكيد التزامها استئناف النشاط
إقامة صلاة الجنازة على أول شرطي عربي توفى بسبب كورونا في أمريكا

إقامة صلاة الجنازة على أول شرطي عربي توفى بسبب كورونا في أمريكا
الهلال الأحمر بالجوف يدرب ما يزيد على 4000 متدرب على دورة مكافحة العدوى عن بُعد

الهلال الأحمر بالجوف يدرب ما يزيد على 4000 متدرب على دورة مكافحة العدوى عن بُعد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*