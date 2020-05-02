الفرق الكشفية التطوعية تُساهم في توصيل الأدوية للمرضى في منازلهم

الرياض - مبارك الدوسري

تواصل الفرق الكشفية التطوعية لجمعية الكشافة العربية السعودية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة جهودها بالتعاون مع عددٍ من المستشفيات الحكومية في مبادرة توصيل الدواء إلى منازل المرضى منذ بداية شهر أبريل الماضي ، الهادفة إلى المساهمة في تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين عن بعد حفاظاً على سلامتهم.

وأوضح مفوض خدمة وتنمية المجتمع بالجمعية أحمد محمد عسيري ، أن المساهمة مع المستشفيات بتلك المبادرة يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد ” كوفيد 19″ ومنع انتشاره، ولتقليل المراجعة للمستشفيات والمراكز التخصصية ، وتشجيع المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم .

واشار عسيري الى أن الجمعية تؤكد باستمرار على منسوبيها في الفرق الكشفية التطوعية بأهمية الالتزام بقواعد مكافحة العدوى، ولبس القفازات والكمامات مع كل طلب توصيل ، واستبدالها فور الانتهاء من كل خدمة توصيل واحدة.