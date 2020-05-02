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شفاء 101 حالة من فيروس كورونا في الكويت

شفاء 101 حالة من فيروس كورونا في الكويت
http://almnatiq.net/?p=859643
المناطق - واس

سجّلت الكويت 101 حالة شفاء لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 1703 حالة.
وأفاد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح بأن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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