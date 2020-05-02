الهلال الأحمر بتبوك يشارك بفرق إسعافية في حادث حريق السوق الدولي

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تلقت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك على الرقم الموحد (997) امس الجمعة بلاغاً عند الساعة الخامسة و11 دقيقة مساء عبارة عن اندلاع حريق بمجمع السوق الدولي في مدينة تبوك وعلى الفور توجهت 9 فرق إسعافية للموقع وذلك بمتابعة مباشرة من قبل مدير عام المنطقة وبمباشرة ميدانية من قبل المساعد العام للشؤون الإسعافية والقيادة الميدانية لموقع الحدث وكان وصول أول فرقة إسعافية للموقع بعد تلقي البلاغ بتسعة دقائق حيث جرى مباشرة حالتي اختناق خلال الحدث تعد من الحالات البسيطة ولله الحمد لذا اكتفت الفرقة الإسعافية بالتعامل مع الحالة في الموقع فقط.