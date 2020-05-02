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صحة حفر الباطن تقيم برنامجًا تدريبياً لتأهيل العاملين على رعاية المصابين بفيروس كورونا

صحة حفر الباطن تقيم برنامجًا تدريبياً لتأهيل العاملين على رعاية المصابين بفيروس كورونا

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” الأرصاد ” تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على منطقة المدينة المنورة

” الأرصاد ” تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على منطقة المدينة المنورة

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” الأرصاد ” تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على منطقة المدينة المنورة

” الأرصاد ” تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=859657
المناطق _ المدينة المنورة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية .
وأبانت ” الأرصاد ” أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع ،وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم .

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