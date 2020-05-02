” الأرصاد ” تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على منطقة المدينة المنورة

المناطق _ المدينة المنورة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية .

وأبانت ” الأرصاد ” أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع ،وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم .