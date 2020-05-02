نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية .
وأبانت ” الأرصاد ” أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع ،وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم .
” الأرصاد ” تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على منطقة المدينة المنورة
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية .
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