احدث الأخبار

صحة حفر الباطن تقيم برنامجًا تدريبياً لتأهيل العاملين على رعاية المصابين بفيروس كورونا
المنطقة الشرقية
 ” الأرصاد ” تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على منطقة المدينة المنورة
أجواء المناطق
 الهلال الأحمر بتبوك يشارك بفرق إسعافية في حادث حريق السوق الدولي
منطقة تبوك
 مجلس الشورى يناقش عدداً من الموضوعات خلال جلستيه ” عن بعد ” هذا الأسبوع
أبرز المواد
 شفاء 101 حالة من فيروس كورونا في الكويت
أبرز المواد
 الفرق الكشفية التطوعية تُساهم في توصيل الأدوية للمرضى في منازلهم
منوعات
 تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان
أبرز المواد
 علماء يؤكدون: 3 سيناريوهات لكورونا وهذا الأسوأ!
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تقيم برنامجًا تدريبياً لتأهيل العاملين على رعاية المصابين بفيروس كورونا
المنطقة الشرقية
 الصحة العالمية: إن لم ننجح الآن ضد الوباء فلن ننجح أبدا
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بولندا بذكرى يوم الدستور لبلاده
أبرز المواد
 المكسيك تسجل 1515 إصابة بكورونا و113 حالة وفاة
أبرز المواد
صحة حفر الباطن تقيم برنامجًا تدريبياً لتأهيل العاملين على رعاية المصابين بفيروس كورونا

صحة حفر الباطن تقيم برنامجًا تدريبياً لتأهيل العاملين على رعاية المصابين بفيروس كورونا

المنطقة الشرقية
” الأرصاد ” تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على منطقة المدينة المنورة

” الأرصاد ” تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على منطقة المدينة المنورة

أجواء المناطق
الهلال الأحمر بتبوك يشارك بفرق إسعافية في حادث حريق السوق الدولي

الهلال الأحمر بتبوك يشارك بفرق إسعافية في حادث حريق السوق الدولي

منطقة تبوك
مجلس الشورى يناقش عدداً من الموضوعات خلال جلستيه ” عن بعد ” هذا الأسبوع

مجلس الشورى يناقش عدداً من الموضوعات خلال جلستيه ” عن بعد ” هذا الأسبوع

أبرز المواد

صحة حفر الباطن تقيم برنامجًا تدريبياً لتأهيل العاملين على رعاية المصابين بفيروس كورونا

صحة حفر الباطن تقيم برنامجًا تدريبياً لتأهيل العاملين على رعاية المصابين بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=859660
المناطق _ حفر الباطن

أقامت المديرية العامة الصحية بحفر الباطن بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الأكاديمية والتدريب برنامجًا تدريبياً لتأهيل العاملين في الأقسام غير الحرجة لرعاية المرضى المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) إضافة إلى مهارات التعامل مع أجهزة التنفس الصناعي ومكافحة العدوى ، حيث استفاد من البرامج 25 طبيباً ، ويقوم البرنامج على التدريب النظري عبر بوابة التعلم بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، كما ينفذ التدريب العملي بمركز المهارات الفنية والمحاكاة بالمنطقة من خلال مدربين مختصين ويهدف البرنامج إلى تعريفهم بكيفية التعامل مع الحالات المصابة والإجراءات الوقائية وإلقاء الضوء على كيفية الوقاية من أي مرض معدي لا سمح الله.

روابط ذات صلة

صحة حفر الباطن تقيم برنامجًا تدريبياً لتأهيل العاملين على رعاية المصابين بفيروس كورونا

صحة حفر الباطن تقيم برنامجًا تدريبياً لتأهيل العاملين على رعاية المصابين بفيروس كورونا
للحماية من كورونا.. كيف يعتني مرضى الضغط والسكري بصحتهم؟

للحماية من كورونا.. كيف يعتني مرضى الضغط والسكري بصحتهم؟
كل ما ينبغي معرفته عن ريمديسيفير .. العقار الأمل ضد فيروس كورونا!

كل ما ينبغي معرفته عن ريمديسيفير .. العقار الأمل ضد فيروس كورونا!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*