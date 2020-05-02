احدث الأخبار

أمانة الشرقية: استمرار أعمال التطهير والتعقيم اليومي للمواقع ومراقبة المنشآت المسموح لها ومعاقبة المخالفين
المنطقة الشرقية
 وزارة الشؤون الإسلامية: رفع الإيقاف عن صلاة الجمعة والجماعة محل اهتمام ولاة الأمر ولن يتم إلا بعد التأكد من توافر الضمانات الكافية لحماية الناس
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تقيم برنامجًا تدريبياً لتأهيل العاملين على رعاية المصابين بفيروس كورونا
المنطقة الشرقية
 ” الأرصاد ” تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على منطقة المدينة المنورة
أجواء المناطق
 الهلال الأحمر بتبوك يشارك بفرق إسعافية في حادث حريق السوق الدولي
منطقة تبوك
 مجلس الشورى يناقش عدداً من الموضوعات خلال جلستيه ” عن بعد ” هذا الأسبوع
أبرز المواد
 شفاء 101 حالة من فيروس كورونا في الكويت
أبرز المواد
 الفرق الكشفية التطوعية تُساهم في توصيل الأدوية للمرضى في منازلهم
منوعات
 تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان
أبرز المواد
 علماء يؤكدون: 3 سيناريوهات لكورونا وهذا الأسوأ!
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تقيم برنامجًا تدريبياً لتأهيل العاملين على رعاية المصابين بفيروس كورونا
المنطقة الشرقية
 الصحة العالمية: إن لم ننجح الآن ضد الوباء فلن ننجح أبدا
أبرز المواد
أمانة الشرقية: استمرار أعمال التطهير والتعقيم اليومي للمواقع ومراقبة المنشآت المسموح لها ومعاقبة المخالفين

أمانة الشرقية: استمرار أعمال التطهير والتعقيم اليومي للمواقع ومراقبة المنشآت المسموح لها ومعاقبة المخالفين

المنطقة الشرقية
وزارة الشؤون الإسلامية: رفع الإيقاف عن صلاة الجمعة والجماعة محل اهتمام ولاة الأمر ولن يتم إلا بعد التأكد من توافر الضمانات الكافية لحماية الناس

وزارة الشؤون الإسلامية: رفع الإيقاف عن صلاة الجمعة والجماعة محل اهتمام ولاة الأمر ولن يتم إلا بعد التأكد من توافر الضمانات الكافية لحماية الناس

أبرز المواد
صحة حفر الباطن تقيم برنامجًا تدريبياً لتأهيل العاملين على رعاية المصابين بفيروس كورونا

صحة حفر الباطن تقيم برنامجًا تدريبياً لتأهيل العاملين على رعاية المصابين بفيروس كورونا

المنطقة الشرقية
” الأرصاد ” تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على منطقة المدينة المنورة

” الأرصاد ” تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على منطقة المدينة المنورة

أجواء المناطق

أمانة الشرقية: استمرار أعمال التطهير والتعقيم اليومي للمواقع ومراقبة المنشآت المسموح لها ومعاقبة المخالفين

أمانة الشرقية: استمرار أعمال التطهير والتعقيم اليومي للمواقع ومراقبة المنشآت المسموح لها ومعاقبة المخالفين
http://almnatiq.net/?p=859667
المناطق _ الدمام

تواصل أمانة المنطقة الشرقية تكثيف جولاتها الرقابية من خلال الفرق التفتيشية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة؛ للتأكد من ضمان تطبيق الاشتراطات الصحية التي حدّدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتحديداً بعد عودة الأنشطة التجارية لممارسة أعمالها، حيث توزّعت الفرق الرقابية الصحية على المنشآت الغذائية ومراكز التسوق والمنشآت المستثناة، والتي تأتي ضمن الجولات الميدانية التي تقوم بها الأمانة.
و أكّد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن إحصائية جهود الأمانة خلال الثمانية أيام الأولى من شهر رمضان المبارك في الجولات الرقابية من قبل أمانة المنطقة الشرقية بلغت (7405) جولة، و (144) جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، كما تم تسجيل (907) من إشعارات المخالفات والغرامات، فيما تم تطهير (9983) موقع.
و نوّه محمد الصفيان إلى تقرير الإنجاز اليومي للإجراءات التي تتبعها الأمانة للحد من انتشار الفيروس، حيث قامت الأمانة في اليوم الثالث من بدء استعادة المراكز التجاري والمنشآت المستثناة أنشطتها بـ (839) جولة رقابية تفتيشية، و (19) جولة مشتركة مع قطاعات حكومية، فيما أسفرت عن (74) مخالفة لأنشطة مخالفة لقرار الإغلاق، وعدد (11) مخالفة تكدس بالأسواق المركزية، و (27) مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية.

و أوضح أن الأمانة تظافر جهودها واستعداداتها المستمرة والمستجدة يومياً ضمن خطتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، والتي حرصت بدورها على تكثيف الفرق الميدانية من مراقبين وأطباء بيطريين؛ للكشف على محال الأغذية والفواكه والخضار، إضافة الى الأسماك وأسواق الأغنام والمسالخ‪.
‪وقال أن من ضمن خططها أيضا لمواجهة فيروس ” كورونا “، التشديد على التعقيم والتطهير العام اليومي المستمر، باستخدام آليات مطورة لتكثيف الحملات المخصصة للشوارع والأحياء وواجهات المحلات التجارية على مدار اليوم.
‪ودعا المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان الجميع بضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى على المخالفات أو الخدمات البلدية من خلال مركز 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية.

روابط ذات صلة

صحة حفر الباطن تقيم برنامجًا تدريبياً لتأهيل العاملين على رعاية المصابين بفيروس كورونا

صحة حفر الباطن تقيم برنامجًا تدريبياً لتأهيل العاملين على رعاية المصابين بفيروس كورونا
صحة حفر الباطن تقيم برنامجًا تدريبياً لتأهيل العاملين على رعاية المصابين بفيروس كورونا

صحة حفر الباطن تقيم برنامجًا تدريبياً لتأهيل العاملين على رعاية المصابين بفيروس كورونا
أمانة الشرقية: بدء انطلاق الأنشطة التجارية المسموح بها وتكثيف الجولات الرقابية لمتابعة الاشتراطات البلدية

أمانة الشرقية: بدء انطلاق الأنشطة التجارية المسموح بها وتكثيف الجولات الرقابية لمتابعة الاشتراطات البلدية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*