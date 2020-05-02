أمانة الشرقية: استمرار أعمال التطهير والتعقيم اليومي للمواقع ومراقبة المنشآت المسموح لها ومعاقبة المخالفين

المناطق _ الدمام

تواصل أمانة المنطقة الشرقية تكثيف جولاتها الرقابية من خلال الفرق التفتيشية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة؛ للتأكد من ضمان تطبيق الاشتراطات الصحية التي حدّدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتحديداً بعد عودة الأنشطة التجارية لممارسة أعمالها، حيث توزّعت الفرق الرقابية الصحية على المنشآت الغذائية ومراكز التسوق والمنشآت المستثناة، والتي تأتي ضمن الجولات الميدانية التي تقوم بها الأمانة.

و أكّد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن إحصائية جهود الأمانة خلال الثمانية أيام الأولى من شهر رمضان المبارك في الجولات الرقابية من قبل أمانة المنطقة الشرقية بلغت (7405) جولة، و (144) جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، كما تم تسجيل (907) من إشعارات المخالفات والغرامات، فيما تم تطهير (9983) موقع.

و نوّه محمد الصفيان إلى تقرير الإنجاز اليومي للإجراءات التي تتبعها الأمانة للحد من انتشار الفيروس، حيث قامت الأمانة في اليوم الثالث من بدء استعادة المراكز التجاري والمنشآت المستثناة أنشطتها بـ (839) جولة رقابية تفتيشية، و (19) جولة مشتركة مع قطاعات حكومية، فيما أسفرت عن (74) مخالفة لأنشطة مخالفة لقرار الإغلاق، وعدد (11) مخالفة تكدس بالأسواق المركزية، و (27) مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية.

و أوضح أن الأمانة تظافر جهودها واستعداداتها المستمرة والمستجدة يومياً ضمن خطتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، والتي حرصت بدورها على تكثيف الفرق الميدانية من مراقبين وأطباء بيطريين؛ للكشف على محال الأغذية والفواكه والخضار، إضافة الى الأسماك وأسواق الأغنام والمسالخ‪.

‪وقال أن من ضمن خططها أيضا لمواجهة فيروس ” كورونا “، التشديد على التعقيم والتطهير العام اليومي المستمر، باستخدام آليات مطورة لتكثيف الحملات المخصصة للشوارع والأحياء وواجهات المحلات التجارية على مدار اليوم.

‪ودعا المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان الجميع بضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى على المخالفات أو الخدمات البلدية من خلال مركز 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية.