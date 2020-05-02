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رابطة العالم الإسلامي تسلّم حزمة جديدة من المواد الطبية لمواجهة كورونا في باكستان

رابطة العالم الإسلامي تسلّم حزمة جديدة من المواد الطبية لمواجهة كورونا في باكستان

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رابطة العالم الإسلامي تسلّم حزمة جديدة من المواد الطبية لمواجهة كورونا في باكستان

رابطة العالم الإسلامي تسلّم حزمة جديدة من المواد الطبية لمواجهة كورونا في باكستان
http://almnatiq.net/?p=859685
المناطق _ إسلام أباد

سلّمت رابطة العالم الإسلامي, حزمة من المستلزمات والمواد الطبية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا لإقليم كشمير، وذلك في المكتب الإقليمي لرابطة العالم الإسلامي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد, بحضور معالي رئيس وزراء حكومة إقليم كشمير راجه فاروق حيدر خان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.
وأوضح المدير الإقليمي لرابطة العالم الإسلامي في باكستان سعد بن مسعود الحارثي أن المشروع يأتي ضمن خطة استجابة عاجلة بادرة بها رابطة العالم الإسلامي للتخفيف من آثار جائحة كورونا, حيث قُدمت حزمة من المستلزمات الطبية للمشاركة في مكافحة فيروس كورونا في كشمير، أشتملت على أجهزة كشف وأقنعة وكمامات واقية ومعقمات وأطقم اختبار ونظارات واقية وبدلات العزل.
وأضاف أن هذا المشروع جاء بتوجيه حثيث من الرابطة، وهو جزء من العديد من البرامج والمشاريع التي تنفذها الرابطة لخدمة عدد من الدول الإسلامية وغيرها في مختلف المجالات الإغاثية والصحية والتعليمية والرعوية والتنموية.
من جانبه أشاد معالي رئيس وزراء حكومة إقليم كشمير راجه فاروق بجهود رابطة العالم الإسلامي، موضحاً أنها تُعد من أفضل المنظمات الإغاثية العاملة في باكستان، ومعروفة بتفانيها وعملها الاحترافي.
يذكر أن الرابطة في خدماتها الإنسانية كافة حول العالم تتعامل مباشرة مع حكومات الدول, توخياً لانسجام جهودها مع الحاجة الحقيقة لكل دولة، وتوافق أعمالها مع قوانينها.

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