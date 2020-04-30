بلدية خميس مشيط: تنفذ 377 جولة ميدانية خلال الأسبوع الماضي

المناطق _ خميس مشيط

أتلفت بلدية محافظة خميس مشيط خلال الأسبوع الماضي نحو 1267 كجم من المواد الغذائية الفاسدة ، وذلك ضمن جهود البلدية بحملة الرقابة البلدية.

و أوضح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الأستاذ سليمان بن عبدالله الشهراني بأن الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، و ذلك لتعزيز السلامة الغذائية وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين .

و بين الشهراني أنه تم رصد 93 مخالفة صحية بجانب اغلاق 27 محلاً مخالفاً للاشتراطات الصحية و المهنية ، و ذلك بعد اكثر من 377 جولة ميدانية قام بها المراقبين خلال حملة الرقابة البلدية للأسبوع الماضي ، حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، بالإضافة إلى عدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات، فضلاً عن عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنها النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لاتقل عن متر بين كل متسوق وآخر بجانب تنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم في أقسام السوق .

الجدير بالذكر أن الجولات التفتيشية قد شملت العديد من المنشآت التجارية و المهنية و المنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

و إذ تدعو البلدية جميع المواطنين و المقيمين بالتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940 .