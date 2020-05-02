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بحضور كوكبة من الأكاديميين والخبراء محلياً وعالمياً

هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تطلق سلسلة من اللقاءات المباشرة عن العمارة الإسلامية

هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تطلق سلسلة من اللقاءات المباشرة عن العمارة الإسلامية
http://almnatiq.net/?p=859695
المناطق _ المديرنة المنورة

أطلقت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة سلسلة من اللقاءات المباشرة عن العمارة الاسلامية وذلك خلال شهر رمضان المبارك والتي تجمع كوكبة من الأكاديميين والخبراء على الصعيد المحلي والعالمي.
وقد حرصت الهيئة وبتوجيهات مباشرة من سعادة المهندس فهد بن محمد البليهشي الرئيس التنفيذي للهيئة في أن يتم اختيار الموضوعات التي يناقشها الأكاديميين والخبراء بعناية لتغطي العمارة الاسلامية ومجالاتها المختلفة.
وقد حظيت اللقاءات المباشرة عبر منصات هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة الرقمية والرسمية بمتابعة واهتمام كبير محلي وعربي وعالمي خلال الأسبوع الأول من هذه السلسلة من اللقاءات المباشرة.
وقد نوقش في الأسبوع الأول من هذه اللقاءات المباشرة ثلاثة محاور هي “إعادة صياغة تاريخ العمارة الإسلامية .. خمس أفكار مؤسسة” مع سعادة الدكتور هاني بن محمد القحطاني أستاذ العمارة والفن بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، وفي اللقاء الثاني كان الحديث حول ” العمارة الإسلامية عبر العصور” مع سعادة المهندس عبدالحق بشير العقبي، معماري ومهتم بالعمارة التراثية، وتمحور اللقاء الثالث والذي انتهى يوم أمس الخميس حول ” العمارة في الحضارة الإسلامية لحظات الالهام والتطور” وذلك مع سعادة الدكتور مشاري بن عبدالله النعيم أستاذ تاريخ ونظريات ونقد العمارة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام.
وتستمر هذه اللقاءات المباشرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك ففي الأسبوع الثاني سيكون اللقاء الأول حول ” العمارة التقليدية في منطقة المدينة المنورة” مع سعادة الدكتور محمد الحصين، وفي لقاء يوم الثلاثاء سيتمحور اللقاء عن ” المدينة الإسلامية تنمية مستدامة : التجربة السعودية” مع سعادة المهندس علي بن محمد الشعيبي معماري ومخطط عمراني ومدير شركة البيئة، وتختتم لقاءات الأسبوع الثاني مع سعادة الدكتور صالح لمعي مصطفى استاذ العمارة الإسلامية والترميم رئيس مركز أحياء تراث العمارة الإسلامية من جمهورية مصر العربية عن ” أنماط العمارة الإسلامية .. مصر كنموذج “.
ودعت الهيئة كافة المهتمين والمتخصصين في قطاع العمارة الإسلامية محلياً واقليمياً وعالمياً لمتابعة هذه السلسلة من اللقاءات المباشرة واثراء النقاش حول الموضوعات المطروحة.

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