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شرطة القصيم : إيقاف مواطن وإحالته للنيابة العامة بعد ترويجه شائعات وادعاءات بتغيير فترات منع التجول

شرطة القصيم : إيقاف مواطن وإحالته للنيابة العامة بعد ترويجه شائعات وادعاءات بتغيير فترات منع التجول

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شرطة القصيم : إيقاف مواطن وإحالته للنيابة العامة بعد ترويجه شائعات وادعاءات بتغيير فترات منع التجول

شرطة القصيم : إيقاف مواطن وإحالته للنيابة العامة بعد ترويجه شائعات وادعاءات بتغيير فترات منع التجول
http://almnatiq.net/?p=859704
المناطق _ بريدة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني ، بأنه إشارة إلى ماتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لحساب إخباري يروج شائعات تتعلق بالإجراءات والتدابير المتخذة للحد والوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد ، وادعاءات بتغيير فترات منع التجول ، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن تحديد هوية صاحب الحساب ، وهو مواطنٌ ، في العقد الخامس من العمر ، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة .

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