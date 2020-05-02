بيئة ضباء تقيم ندوة القطاع السمكي و فيروس كورونا

تبوك - فايز السميري

يقيم مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ضباء و بالتعاون مع مستشفى ضباء وشركة أسماك تبوك حضور ندوة عن بعد بعنوان القطاع السمكي و فيروس كورونا الجديد covid 19 يوم الأربعاء الموافق ١٣ رمضان ١٤٤١هـ في تمام الساعة ١١ مساءً للتسجيل من خلال الرابط

https://forms.gle/1jo5csuP18TLiAG1A