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بيئة ضباء تقيم ندوة القطاع السمكي و فيروس كورونا

بيئة ضباء تقيم ندوة القطاع السمكي و فيروس كورونا

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بيئة ضباء تقيم ندوة القطاع السمكي و فيروس كورونا

بيئة ضباء تقيم ندوة القطاع السمكي و فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=859707
تبوك - فايز السميري

يقيم مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ضباء و بالتعاون مع مستشفى ضباء وشركة أسماك تبوك حضور ندوة عن بعد بعنوان القطاع السمكي و فيروس كورونا الجديد covid 19 يوم الأربعاء الموافق ١٣ رمضان ١٤٤١هـ في تمام الساعة ١١ مساءً للتسجيل من خلال الرابط
https://forms.gle/1jo5csuP18TLiAG1A

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