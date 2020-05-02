يقيم مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ضباء و بالتعاون مع مستشفى ضباء وشركة أسماك تبوك حضور ندوة عن بعد بعنوان القطاع السمكي و فيروس كورونا الجديد covid 19 يوم الأربعاء الموافق ١٣ رمضان ١٤٤١هـ في تمام الساعة ١١ مساءً للتسجيل من خلال الرابط
https://forms.gle/1jo5csuP18TLiAG1A
بيئة ضباء تقيم ندوة القطاع السمكي و فيروس كورونا
يقيم مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ضباء و بالتعاون مع مستشفى ضباء وشركة أسماك تبوك حضور ندوة عن بعد بعنوان القطاع السمكي و فيروس كورونا الجديد covid 19 يوم الأربعاء الموافق ١٣ رمضان ١٤٤١هـ في تمام الساعة ١١ مساءً للتسجيل من خلال الرابط
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