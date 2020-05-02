أمريكا .. مظاهرات في كاليفورنيا و شيكاغو لرفع الحجر

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المناطق_الرياض

تظاهر الآلاف، في ولاية كاليفورنيا الأميركية وشيكاغو للمطالبة برفع الحجْر الساري منذ ستّة أسابيع، حاملين أعلام الولايات المتّحدة ولافتات عليها شعارات مختلفة.

وقال حاكم الولاية غافن نيوسوم  إنّه يتفهّم الإحباط الذي دفع إلى الاحتجاجات، وكذلك قلَق المتظاهرين «بشأن الاقتصاد ومستقبل عائلاتهم»، مشيرا إلى أنّه سيُصدر في الأيام المقبلة إعلاناً بشأن إجراءات الحجر.

وتوجّه نيوسوم إلى المتظاهرين بالقول: «اعتنوا بأنفسكم. ضعوا كمّامة. احترموا التباعد الجسدي (…)، هذا المرض لا يُفرّق بين متظاهر وديمقراطي و متظاهر جمهوري»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وسجّلت كاليفورنيا 91 حالة وفاة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجماليّ للوفيّات إلى 2073.

و نُظّمت مسيرات مماثلة في شيكاغو ونيويورك.

وسجّلت الولايات المتّحدة الجمعة أكثر من 1800 وفاة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في انخفاض طفيف عن الأيام السابقة، وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز. وارتفع العدد الإجمالي للوفيّات في الولايات المتحدة إلى 64700.

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