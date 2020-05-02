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مصر تتخطى حاجز 6 آلاف إصابة بفيروس كورونا

مصر تتخطى حاجز 6 آلاف إصابة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=859720
المناطق_الرياض

أعلنت مصر، اليوم السبت، تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 62 شخصا، إضافة إلى تسجيل 9 حالات وفاة.
وقالت وزارة الصحة إن الحالات الـ298 التي تم تسجيلها جاءت ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصبح إجمالي المصابين 6193 حالة.

وبينت الوزارة خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.

وكشفت أنه تم تسجيل 9 وفيات اليوم جراء الإصابة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات الكلي 415 حالة.

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