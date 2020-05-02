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شاهد..خسارة نجم ليفربول في «تحدي السرعة» أمام أسرع امرأة

شاهد..خسارة نجم ليفربول في «تحدي السرعة» أمام أسرع امرأة
http://almnatiq.net/?p=859722
المناطق_وكالات

خسر جيمس ميلنر نجم فريق ليفربول الإنجليزي التحدي الذي خاضه أمام العدّاءة البريطانية ديانا آشر سميث تحت اسم «تحدي السرعة»، والذي فيه يأخذ المشترك وضعية الانطلاق كما في سباقات العدو مع القيام بتحريك قدميه للأمام والخلف بالتناوب وبشكل سريع. خسر جيمس ميلنر نجم فريق ليفربول الإنجليزي التحدي الذي خاضه أمام العدّاءة البريطانية ديانا آشر سميث تحت اسم «تحدي السرعة»، والذي فيه يأخذ المشترك وضعية الانطلاق كما في سباقات العدو مع القيام بتحريك قدميه للأمام والخلف بالتناوب وبشكل سريع

ونشر نجم ليفربول فيديو له أثناء قيامه بالتحدي على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه وهو يؤدي التحدي

وعلق على الفيديو قائلا: «لقد خسرت التحدي الذي وضعته أسرع امرأة في بريطانيا على الإطلاق ديانا آشر سميث». مضيفًا: «حققت 165 حركة في 45 ثانية.. وكانت هذه ضربة قاسية لي»

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