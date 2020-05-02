شرطة القصيم تضبط مواطنا روج لشائعة بتغيير فترات منع التجول

المناطق _ بريدة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني ، بأنه إشارة إلى ماتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لحسابٍ إخباري يروج شائعاتٍ تتعلق بالإجراءات والتدابير المتخذة للحد والوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد ، وادعاءاتٍ بتغيير فترات منع التجول ، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن تحديد هوية صاحب الحساب ، وهو مواطنٌ ، في العقد الخامس من العمر ، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة ..