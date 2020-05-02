فيديو مذهل.. قطار أقمار سبيس أكس الصناعية يعبر سماء المملكه

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http://almnatiq.net/?p=859730
المناطق _ الرياض

شاهد بعض سكان السعودية، مساء أمس الجمعة، قطارًا مضيئًا في السماء شكل مشهدًا رائعًا، فيما ذكر الفلكي “مُلهم هندي” أن الأجسام المضيئة التي عبرت السماء بشكل سريع وكانت متراصة خلف بعض، تعد الدفعة السابعة من أقمار ‎”ستارلينك” التي أطلقتها شركة “سبيس إكس” الأسبوع الماضي، وكان عددها ٦٠ قمرًا صغير الحجم، مما يرفع العدد الإجمالي إلى ٤٢٠ قمرًا، وهي معدة لتوفير خدمة الإنترنت.
ووصفت المجموعة الأولى بأنها مشهد لم تعتده الأرض من قبل، بعد أن أطلقت شركة “سبيس إكس” لمؤسسها إيلون ماسك، 60 قمرًا صناعيًا، هي المجموعة الأولى ضمن مشروعها لاتصالات الإنترنت فائقة السرعة الذي أطلقت عليه اسم “ستارلينك”.
وبدا المشهد في الليل وكأن قطارًا مضيئًا مكوّنًا من 60 عربة، يجوب الفضاء ويثير الدهشة، حسبما رصده بعض المواطنين في سماء المملكه.

 

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