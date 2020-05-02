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خلو الطرقات والميادين العامة بمحافظة جدة امتثالاً لأمر منع التجول

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خلو الطرقات والميادين العامة بمحافظة جدة امتثالاً لأمر منع التجول

خلو الطرقات والميادين العامة بمحافظة جدة امتثالاً لأمر منع التجول
http://almnatiq.net/?p=859750
المناطق_واس

ظهرت الطرقات والميادين العامة بمحافظة جدة خالية من المركبات والمارة ، مما يعزز الوعي المجتمعي من المواطنين والمقيمين امتثلاً لأمر منع التجول في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وحفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والعمل على راحتهم .
ورصدت “واس” مع متابعة جولاتها اليوم مواصلة رجال الأمن في القطاعات المختلفة بمحافظة جدة جهودهم في تنفيذ أمر منع التجول ، وخاصة قبيل الإفطار ، منعاً للتزاحم والتجمعات أمام المحال والمراكز التجارية ، والتقيد بوقت السماح للخروج من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً ، والعودة للمنازل قبل وقتٍ كافٍ من بدء ساعات منع التجول .
وحثت الجهات المعنية بأمر منع التجول أهالي المحافظة كافة على البقاء في منازلهم ، وعدم الخروج وقاية لهم ، وامتثالاً للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة -أيدها الله- واستجابة لتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، حيث أن هذه الخطوة كفيلة -بإذن الله- بالحفاظ على صحة الجميع ، وتفادي نقل العدوى ، ويتجسد دور “كلنا مسؤول” ، والذي تتطلبه هذه المرحلة الصعبة والدقيقة من التزام بالبقاء في المنازل ؛ لكي نكون عونًا للدولة للحد من تفشي فيروس كورونا .

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