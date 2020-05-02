القبض على مواطن تلفظ على منسوبي إحدى الإدارات الأمنية بحائل

المناطق_حائل

أعلنت شرطة منطقة حائل القبض على مواطن يصف منسوبي إحدى الإدارات الأمنية بألفاظ وعبارات غير لائقة ويوثق ذلك وينشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، أنهُ إشارة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص يصف منسوبي إحدى الإدارات الأمنية بألفاظ وعبارات غير لائقة ويوثق ذلك وينشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من القبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.