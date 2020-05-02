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«الحصيني» يتوقع هطول أمطار رعدية على 10 مناطق

«الحصيني» يتوقع هطول أمطار رعدية على 10 مناطق
http://almnatiq.net/?p=859755
المناطق_الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفرقة غداً الأحد وحتى نهاية الأسبوع على المملكة والكويت والإمارات وعمان واليمن .

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن بعض الأمطار ستكون رعدية وستكون على أجزاء من شرق الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض والباحة وعسير وجازان ونجران والشرقية”.

كما توقع الحصيني هطول أمطار على الربع الخالي وشرق وجنوب مكة والمدينة المنورة بشدة متفاوتة مع نشاط للرياح يثير بعض الأتربة ، منبهاً بضرورة أخذ الحيطة والحذر والبعد عن مجاري السيول والمرتفعات.

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