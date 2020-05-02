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1000 مستفيد من دورة مهارات استخدام الحاسب الآلي في الأعمال المكتبية بجامعة القصيم

1000 مستفيد من دورة مهارات استخدام الحاسب الآلي في الأعمال المكتبية بجامعة القصيم
http://almnatiq.net/?p=859763
المناطق_بريدة
اختتمت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة خدمة المجتمع، بالتعاون مع كلية الحاسب، يوم أمس الأول الخميس الموافق 7/9/1441هـ، دورة تدريبية عن بعد بعنوان “مهارات استخدام الحاسب الآلي في الأعمال المكتبية”، والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام، وقدمها عضو هيئة التدريس بكلية الحاسب عبد الله موسى، بحضور 1000 متدرب.

وتناولت محاور الدورة: مقدمة عامة عن نظام التشغيل “windows”، وكيفية إدارة البريد الإلكتروني باستخدام برنامج outlook، وتنسيق ومعالجة النصوص باستخدام برنامج مايكروسوفت word، وكذلك أساسيات عمل الجداول الإلكترونية باستخدام برنامج مايكروسوفت Excel، إضافة إلى التعامل مع قواعد البيانات باستخدام برنامج مايكروسوفت Access، وإنشاء العروض التقديمية باستخدام برنامج مايكروسوفت Power Point.  

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