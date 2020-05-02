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‎بلدية رفحاء تنفذ أعمال صيانة الشوارع في بعض أحياء المحافظة

‎بلدية رفحاء تنفذ أعمال صيانة الشوارع في بعض أحياء المحافظة
http://almnatiq.net/?p=859764
المناطق_رفحاء

‎تنفذ بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة الشؤون الفنية قسم المشاريع حالياً, عدداً من أعمال المشاريع الخدمية التي تشمل الكشط وإعادة السفلتة ومعالجة وتأهيل الشوارع بعدد من الأحياء بالمحافظة, التي تأتي استمراراً لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والشوارع الرئيسة وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة.

‎وأشارت إلى أن تلك الأعمال شملت عدداً من شوارع أحياء المدينة والقادسية, سعياً لإعادة جمال وشكل الشوارع في أنحاء المحافظة.

‎وأكدت أن العمل لا يزال جارياً لتنفيذ المشاريع الخدمية داخل المحافظة وما يتبع لها من مرافق داخلية وخارجية، مبينةً أن مشاريع الصيانة ستعالج جميع الملاحظات التي رصدت من خلال التقارير الميدانية.

‎ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات البلدية التفاعلية، والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوي من خلال 940.

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