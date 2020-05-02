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«الفيفا» يبحث تغيير موعد الموسم بأوروبا وفقا للتقويم السنوي

«الفيفا» يبحث تغيير موعد الموسم بأوروبا وفقا للتقويم السنوي
http://almnatiq.net/?p=859769
المناطق_وكالات

تحدث نائب رئيس “الفيفا”، فيكتور مونتالياني، عن إمكانية بحث تغيير موعد الموسم في أوروبا ليتوافق مع التقويم السنوي، على خلفية إيقاف نشاط كرة القدم حول العالم تقريبا بسبب كورونا.

وفي مقابلة مع محطة “راديو سبورتيفا” الإذاعية الإيطالية، قال مونتالياني الذي يعتبر حليفا مقربا من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، جياني إنفانتينو، إن هذا التحرك يتناسب مع موعد نهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر في نوفمبر وديسمبر.

وكان إنفانتينو نفسه قال إن كرة القدم ستصبح مختلفة تماما عندما تعود عجلتها للدوران، وإن التوقف الحالي للعبة ربما يكون بمثابة فرصة طيبة لإعادة النظر في برنامجها المزدحم بالمباريات والأحداث والمقرر أن يستمر حتى 2024.

وقال مونتالياني وهو أيضا رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) “أمامنا فرصة لتحقيق ذلك في ظل إقامة كأس العالم في قطر 2022 في نوفمبر وديسمبر، وهذه ممكن أن تكون فكرة جيدة”.

وأضاف مونتالياني “هنا في الأمريكتين يقام الموسم بالفعل وفقا للتقويم السنوي، وربما يمكن تطبيق هذا الحل على البطولات في أوروبا وإفريقيا، ويمكن مناقشة الأمر على المستويين الوطني والقاري.. هذه ليست فكرة سيئة بل يمكنها أن تشكل حلا خلال العامين المقبلين وفي ظل إقامة كأس العالم في الشتاء”.

وأوضح مونتالياني “بدأنا بالفعل التفكير في كيفية وضع برنامج جديد للبطولات بداية من 2024 والآن وفي ظل الأزمة الحالية فنحن بحاجة إلى إجابات سريعة”.

وظهرت فكرة اتباع التقويم السنوي في مواعيد موسم كرة القدم من خلال كارل-هاينز رومنيجه، عندما كان رئيسا لرابطة الأندية الأوروبية.

وقال رومنيجه لمجلة “فرانس فوتبول” في مقابلة عام 2013 “في كل مكان سواء كان ذلك في ألمانيا أو فرنسا أو إنجلترا فإن الصيف هو أفضل فصل طيلة العام. وهذا هو الفصل الذي لا نلعب فيه”.

وتابع: “وفي خضم الشتاء عندما يكون البرد شديدا والثلوج تتساقط فنحن طيلة الوقت تقريبا نلعب وفي ظل ظروف غير مناسبة للاعبين والجمهور على حد سواء. هذا غير منطقي”.

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