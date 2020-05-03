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أمير الجوف : على كل فرد أن يكون مسؤولاً تجاه أسرته ومجتمعه ووطنه في محاربة هذه الجائحة

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المناطق_واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بالجهود التي تقوم بها غرفة القيادة والتحكم بالشؤون الصحية بالمنطقة، بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال الاجتماع المرئي الذي عقده سموه اليوم مع رئيس وأعضاء غرفة القيادة والتحكم ، مستمعاً سموه من المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني لشرح عن الوضع الصحي في المنطقة، والإجراءات التي اتخذتها الشؤون الصحية والجهات ذات العلاقة لتتبع المخالطين، وإجراء الفحص لتلك الحالات.
كما اطلع سمو أمير منطقة الجوف على المرحلة الثانية من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفايروس كورونا المستجد في المنطقة ومحافظاتها، مؤكداً على متابعة سرعة إظهار النتائج للفحوصات التي تتم ، مع الاستمرار بنشر الوعي لدى الجميع، وأن يتفهم كل فرد دوره ومسؤوليته تجاه أسرته ومجتمعه ووطنه في محاربة هذه الجائحة ، جنباً إلى جنب مع الجهود التي قامت وتقوم بها الدولة -أعزها الله- في سبيل المحافظة على صحة الإنسان وسلامته .
ودعا سموه الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها ، وأن يدفع هذا الوباء عن الجميع.

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