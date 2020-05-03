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أسواق الخضار والفواكه توفر لسكان العاصمة المقدسة كل ما يحتاجون إليه

أسواق الخضار والفواكه توفر لسكان العاصمة المقدسة كل ما يحتاجون إليه
http://almnatiq.net/?p=859808
المناطق - مكة المكرمة

وفرت الأسواق المؤقتة التي تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة وفي أنحاء متفرقة من مكة المكرمة العاصمة المقدسة كل ما يحتاج اليه المواطنين والمقيمين من الخضروات والفواكه خلال شهر رمضان وتقليل التزاحم في مراكز التسويق وحلقة الخضار وتوزعت هذه الأسواق على حي العوالي ، ومنطقة حجز السيارات بالشرائع ، وشارع الضيافة ، وحجز السيارات في طريق المدينة ، وبجوار مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها ، ومواقف حجز السيارات بالزايدي”.
وأكدت الأمانة على أصحاب المحلات بأهمية وجود التباعد بين المتسوقين وعدم التزاحم وإستخدام الكمامات والقفازات وإتخاذ جميع الإجراءات التي تسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المتسوقين.
كما تقوم الفرق الرقابية بمتابعة أعمال التعقيم والتطهير والنظافة بشكل مستمر لضمان نظافة جميع المواقع.

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