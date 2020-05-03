أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، تسجيل 30,326 إصابة مؤكدة و 1,829 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,092,815 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 64,283 حالة وفاة.
الولايات المتحدة.. 30326 إصابة مؤكدة و1829 حالة وفاة بكورونا في يوم
أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، تسجيل 30,326 إصابة مؤكدة و 1,829 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
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