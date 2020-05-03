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المواطنون الراغبون بالعودة من اليابان يصلون إلى مطار الرياض

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المواطنون الراغبون بالعودة من اليابان يصلون إلى مطار الرياض

المواطنون الراغبون بالعودة من اليابان يصلون إلى مطار الرياض
http://almnatiq.net/?p=859823
المناطق - الرياض

ضمن خطط إجلاء المواطنين العالقين خارج المملكة، وصلت رحلة الخطوط السعودية المقررة من مطار ناريتا الدولي بالعاصمة اليابانية طوكيو، بحمد الله إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، والمخصصة لإجلاء الراغبين بالعودة، بعد أن حملت الطائرة في وقت سابق أيضاً، عدداً من المقيمين اليابانيين في المملكة من الراغبين بالعودة إلى اليابان.
وبهذه المناسبة، رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لما يوليانه لأمن الوطن والمواطن، خلال الأوضاع الحالية لجائحة كورونا المستجد، وما يبذلانه من كريم الدعم والعطاء لإنسان هذه البلاد، مواطناً ومقيماً، تمثل في تخصيص السبل كافة عبر وزارة الخارجية، وبمتابعة واهتمام مباشرين من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، لمتابعة أوضاع السعوديين في الخارج وتذليل ما قد يمر بهم من صعوبات.
وقال السفير الفهادي: “لقد جعلت المملكة أمن الإنسان وسلامتهُ، صحياً واجتماعياً، حجر أساس تعاملها مع الجائحة العالمية الراهنة، وهو ما فعلته وفعله ملوكها عبر التاريخ، وهو عمق مسؤوليات حاضرها تجاه العالم، الأمر الذي يزيدها عزيمة وإيماناً خلال الأزمات، التي ستمضي -بإذن الله- والوطن والمواطن، والعالم بأسره، في ثوب من النمو والرخاء”.

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