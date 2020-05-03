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الجهات الأمنية بالحد الجنوبي في جازان تواصل جهودها لتطبيق أمر منع التجول

الجهات الأمنية بالحد الجنوبي في جازان تواصل جهودها لتطبيق أمر منع التجول

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الجهات الأمنية بالحد الجنوبي في جازان تواصل جهودها لتطبيق أمر منع التجول

الجهات الأمنية بالحد الجنوبي في جازان تواصل جهودها لتطبيق أمر منع التجول
http://almnatiq.net/?p=859831
المناطق - الرياض

تواصل الجهات الأمنية بمحافظات الحد الجنوبي بمنطقة جازان تقديم خدماتها وجهودها الأمنية على مدار الساعة، وسط التزام من الأهالي والمقيمين بتلك المحافظات بتطبيق أمر منع التجول، ومنع الدخول وتنفيذه في إطار الإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
عدسة “واس” تابعت العمل الميداني الذي يؤديه رجال الأمن في الشوارع والميادين ومداخل الأحياء، في حين وثقت “واس” عبر مصوريها خلو الشوارع والطرقات من السيارات والمارة، خلال ساعات تطبيق أمر منع التجول.

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