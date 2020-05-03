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تبوك.. القبض على مواطن يبث شائعة عن إصابة حالة بـ”كورونا” بغرض الإرجاف ونشر الهلع

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تبوك.. القبض على مواطن يبث شائعة عن إصابة حالة بـ”كورونا” بغرض الإرجاف ونشر الهلع

تبوك.. القبض على مواطن يبث شائعة عن إصابة حالة بـ”كورونا” بغرض الإرجاف ونشر الهلع
http://almnatiq.net/?p=859834
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبّان، بأنه إشارة إلى المقطع الصوتي المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يبث شائعة ومعلومات مغلوطة عن إصابة حالة بفيروس “كورونا” بمحافظة أملج، وانتقال العدوى لعدد كبير من الأشخاص المخالطين، وانتشار الفيروس في المرافق والمجمعات التجارية، بغرض الإرجاف ونشر الهلع بين أهالي المحافظة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل من الله – من تحديد هويته والقبض عليه وهو ( مواطن بالعقد الرابع من العمر )، وجرى استكمال الإجراءات بحقه، وإحالته لفرع النيابة العامة.

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