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مصر.. مقتل 18 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار في بئر العبد

مصر.. مقتل 18 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار في بئر العبد
http://almnatiq.net/?p=859836
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية، عن مقتل 18 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار لدى استهداف وكرهم في محيط مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وأوضحت الوزارة، في نبأ عاجل نقلته فضائية إكسترا نيوز، أنه تم العثور على 13 سلاحا آليا و3 عبوات معدة للتفجير وحزامين ناسفين.

كان المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، قد أعلن الخميس، أنه «انفجرت عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود».

وأكدت القوات المسلحة، في بيان مساء الخميس، استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره …

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهداء الوطن، وقال إن يد الغدر نالت من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة».

وتابع الرئيس قائلا:«رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.

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