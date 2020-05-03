الأندية الإيطالية تبدأ بفتح أبوابها للتمارين مع احترام قيود التباعد

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بدأت أندية إيطالية بفتح ملاعبها الخارجية للاعبين الراغبين بخوض التمارين بعد تعليق المنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، إثر نيل الضوء الأخضر من منطقة أميليا-رومانيا (شمال)، بحسب ما ذكرت أندية بولونيا وبارما وساسوولو اليوم.

وكررت أندية الدوري رغبتها بإنهاء الموسم الكروي، بحال سمحت بذلك السلطات الرسمية التي يتوقع أن تتخذ قرارها في الأيام القليلة المقبلة.

ولا يمكن خوض تمارين الرياضات الجماعية رسميا على غرار كرة القدم قبل 18 مايو والاثنين في الرياضات الفردية، لكن منطقتا أيميليا-رومانيا ثم كامبانيا قدمتا رأيا إيجابيا حول فتح مراكز التدريب بدءا من الاثنين، في سياق توترات بين الحكومة المركزية وبعض المناطق حول تخفيف قيود الإغلاق.

وترتبط أندية بارما، سبال، ساسوولو في المنطقة الأولى، ونابولي في الثانية الواقعة في الجنوب.

وكان ناديا ساسوولو وبولونيا أول من يعلن عن فتح أبواب مراكز التدريب للاعبين قبل أن يلحق بهما بارما.

وأوضح ساسوولو أن الملاعب المفتوحة فقط ستكون متاحة للاعبين الراغبين.

ويمكن أن يخوض ستة لاعبين فقط التدريب في وقت واحد دون استخدام غرف الملابس لتحاشي تفشي الفيروس، مع احترام مسافة التباعد الاجتماعي ودون وجود للجهاز الفني.

من جهته، أوضح بولونيا أن الملاعب الخارجية ستكون متاحة بدءا من الثلاثاء.

ورأى بارما أنه “بدءا من الأسبوع المقبل” ستكون التمارين متاحة فقط “للراغبين” و”لنشاط جسدي فردي”.

ويمكن لمناطق أخرى أن تحذو حذوها، على غرار لاتسيو حيث تقع العاصمة روما وفريقاها لاتسيو وروما.

واجتمعت رابطة الدوري أمس عبر تقنية الاتصال بالفيديو بحضور الأندية العشرين، قبل اجتماعها المقرر في الثامن من مايو الجاري مع الاتحاد الإيطالي للعبة الذي من المتوقع أن يكون حاسما.

لكن الحكومة قضت على أي آمال بعودة مبكرة بعد أن منعت إقامة التدريبات الجماعية قبل 18 مايو على أقرب تقدير.

ومع تبقي 12 مرحلة على نهاية الدوري وتوصية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) بأن يكون أواخر أغسطس موعدا لإنهاء البطولات المحلية، بدأ الطريق “يضيق أكثر فأكثر” بشأن استئناف المباريات وفق ما أفاد به وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا .

وكان رئيس الاتحاد الإيطالي للعبة غابرييلي غرافينا أكد أنه لن “يوقع أبدا على نهاية البطولات” التي ستكون، بحسب قوله، بمثابة “موت الكرة الإيطالية”.

وقدر الاتحاد خسائر كرة القدم الإيطالية بنحو 900 مليون يورو من إيرادات حقوق البث التلفزيوني، وتذاكر المباريات، وعقود الرعاية والتسويق.