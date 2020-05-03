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البلجيكي دي بروين لا يستبعد الرحيل عن مانشستر سيتي بسبب العقوبة الأوروبية

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البلجيكي دي بروين لا يستبعد الرحيل عن مانشستر سيتي بسبب العقوبة الأوروبية

البلجيكي دي بروين لا يستبعد الرحيل عن مانشستر سيتي بسبب العقوبة الأوروبية
http://almnatiq.net/?p=859841
المناطق - الرياض

لم يستبعد نجم كرة القدم البلجيكي الدولي كيفن دي بروين إمكانية رحيله عن صفوف مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي حال ظل الفريق يعاني من عقوبة الإيقاف التي ستحرمه من المشاركة بدوري أبطال أوروبا في الموسمين المقبلين.
وقال دي بروين في تصريحات صحافية : “اليوم : “بمجرد اتخاذ القرار ، سأدرس كل الخيارات. عامان سيكونان عقوبة طويلة، ولكن إذا كان الإيقاف لعام واحد سأدرس الموقف”.
ويمتد العقد الحالي لدي بروين مع مانشستر سيتي حتى 2023 ، وكانت عدة أندية أبدت اهتمامها بضم دي بروين من بينها ريال مدريد وبرشلونة.
وكان الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) قرر في منتصف فبراير الماضي استبعاد مانشستر سيتي من المشاركة في البطولة الأوروبية لمدة موسمين مقبلين بسبب “انتهاكات صارخة” لقواعد اللعب المالي النظيف، كما فرض غرامة مالية قدرها 30 مليون يورو على النادي.
وتقدم مانشستر سيتي بطعن على القرار إلى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) .
وبدأ اليويفا تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف منذ 2011 لضمان عدم انفاق الأندية المشاركة في البطولات الأوروبية مبالغ تفوق عائدات هذه الأندية.

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