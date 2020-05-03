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“الغذاء والدواء” تشدد على التزام المنشآت بالدليل الإرشادي للاشتراطات الوقائية من كورونا

“الغذاء والدواء” تشدد على التزام المنشآت بالدليل الإرشادي للاشتراطات الوقائية من كورونا

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“الغذاء والدواء” تشدد على التزام المنشآت بالدليل الإرشادي للاشتراطات الوقائية من كورونا

“الغذاء والدواء” تشدد على التزام المنشآت بالدليل الإرشادي للاشتراطات الوقائية من كورونا
http://almnatiq.net/?p=859844
المناطق - الرياض

شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على ضرورة التزام منشآت المنتجات الغذائية والعلفية والدوائية ومنتجات التجميل والأجهزة الطبية بالدليل الإرشادي الذي يتضمن اشتراطات وقائية تساعد المنشآت في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ويحتوي الدليل الإرشادي الذي أصدرته “الهيئة” مؤخراً على عددٍ من الاشتراطات والمتطلبات المتممة والمكملة للأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات السعودية المعتمدة الموجهة لهذه المنشآت إضافة إلى توصيات وزارة الصحة , حيث يشتمل الدليل على متطلبات من المنشأة ومتطلبات التنظيف والتعقيم والأواني والأدوات المستخدمة في تحضير الأغذية والعاملين في المنشآت وأهمية غسلهم الأيدي بالطريقة المثلى.
كما ركز الدليل على شرح وتوضيح إجراءات التعامل والاستجابة لإصابة العاملين بمرض فيروس كورونا ، وخطوات عزل الموظفين المرضى , موضحة الهيئة أنه يمكن الإطلاع على الدليل الإرشادي كاملاً عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء .

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