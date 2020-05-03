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مسجد سديرة التاريخي بشقراء.. من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة

مسجد سديرة التاريخي بشقراء.. من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة

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مسجد سديرة التاريخي بشقراء.. من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة

مسجد سديرة التاريخي بشقراء.. من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=859846
المناطق - الرياض

يقع مسجد سديرة التاريخي بمحافظة شقراء شمال غرب مدينة الرياض ، ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1356هـ ، ويعد من أقدم المباني التراثية بالمنطقة، وهو ضمن مشروع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة التي تضم 30 مسجدا في 10 مناطق.
ومسجد سديرة من أقدم المعالم التراثية ببلدة شقراء القديمة ، ويقع بحي باب العطفية القديم ، بجوار مدرسة حمد بن صالح بن عباس الذي كان مؤذنًا للمسجد، وكان المسجد بجانب كونه مكانًا للصلاة والعبادة يعد منارة ثقافية وعلمية لأهالي القرية والمناطق المجاورة يتعلمون فيه الكتابة والقرآن الكريم .
ويقع مسجد سديرة التاريخي جنوب البلدة التراثية، شمال محافظة شقراء التي تبعد 190كم عن مدينة الرياض، وقد شييد من الطين والحجر، وسقفه مبني من مرابيع خشبية وجذوع الأثل وسعف النخيل ، وتبلغ مساحته الكلية نحو( 500م2) ، ويتسع لنحو (160) مصليًا ، ويتكون المسجد من بيت الصلاة ، وسرحة ، وخلوة أرضية ودورات مياه، ومنارة مربعة الشكل تقع جنوب المسجد يبلغ ارتفاعها نحو (10.46م) ، وللمسجد مدخلان أحدهما في الشرق والآخر في الغرب.
ويضم مسجد سديرة التاريخي بعد التطوير الحالي بيت الصلاة ، وسرحة المسجد ، ومصلى للنساء ، ودورات مياه وأماكن وضوء للرجال والنساء ، ويتسع لـ (347) مصليًا.

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مصدر مسؤول: المشروع المسمى “جزيرة المملكة” غير مرخص له ومخالف للأنظمة وليس له صلة بمشروعات رؤية 2030 

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