“البيئة” و”الفاو” تعلنان عن 13 وظيفة شاغرة للخبراء الوطنيين في برنامج التنمية الريفية

أعلن برنامج التعاون الفني بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، عن وظائف شاغرة مخصصة للكفاءات السعودية بهدف استقطاب الخبراء الوطنيين، ضمن المكونات الفرعية لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ( 2020-2026 م ).

وبينت الوزارة أن الوظائف المعلن عنها تشمل خبير تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي، خبير تطوير تربية النحل وإنتاج العسل، خبير تنمية زراعة وتجارة الورد، خبير تطوير إنتاج وتصنيع وتسويق الفواكه الاستوائية، خبير تعزيز قدرات صغار صيادي الأسماك، خبير تطوير قطاع صغار رعاة الماشية، خبير تطوير الزراعة البعلية للحبوب، خبير تعزيز القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية، خبير الإدارة المستدامة للمراعي والغابات والموارد الطبيعية، خبيرا وطنياً في رصد تصحر الأراضي، خبيرا وطنيا في إدارة الغابات، خبيرا وطنيا في إدارة المراعي، خبيرا وطنيا في إدارة المتنزهات الوطنية.

ودعت الوزارة الراغبين من المواطنين والمواطنات ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات إلى التقدم للوظائف عبر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، على الرابط التالي:

https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/AgencyofAgriculture/Topics/Pages/8857947.aspx .