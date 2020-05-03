احدث الأخبار

بطولة فرنسا : سامبيا لاعب مونبلييه في طريقه للشفاء من كورونا
أبرز المواد
 مسجد سديرة التاريخي بشقراء.. من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تشدد على التزام المنشآت بالدليل الإرشادي للاشتراطات الوقائية من كورونا
أبرز المواد
 مسن يروي مشاهد رمضانية في الطائف قبل 80 عاماً
أبرز المواد
 مصدر مسؤول: المشروع المسمى “جزيرة المملكة” غير مرخص له ومخالف للأنظمة وليس له صلة بمشروعات رؤية 2030 
أبرز المواد
 البلجيكي دي بروين لا يستبعد الرحيل عن مانشستر سيتي بسبب العقوبة الأوروبية
أبرز المواد
 الأندية الإيطالية تبدأ بفتح أبوابها للتمارين مع احترام قيود التباعد
أبرز المواد
 بعد 21 عاما.. رئيس صربيا يفتخر بإسقاط الـ”اف-16″ الأمريكية
أبرز المواد
 مصر.. مقتل 18 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار في بئر العبد
أبرز المواد
 وزير المالية : المملكة اتخذت إجراءات حازمة وسريعة للحفاظ على سلامة الإنسان
أبرز المواد
 تبوك.. القبض على مواطن يبث شائعة عن إصابة حالة بـ”كورونا” بغرض الإرجاف ونشر الهلع
أبرز المواد
 الجهات الأمنية بالحد الجنوبي في جازان تواصل جهودها لتطبيق أمر منع التجول
أبرز المواد
بطولة فرنسا : سامبيا لاعب مونبلييه في طريقه للشفاء من كورونا

بطولة فرنسا : سامبيا لاعب مونبلييه في طريقه للشفاء من كورونا

أبرز المواد
مسجد سديرة التاريخي بشقراء.. من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة

مسجد سديرة التاريخي بشقراء.. من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة

أبرز المواد
“الغذاء والدواء” تشدد على التزام المنشآت بالدليل الإرشادي للاشتراطات الوقائية من كورونا

“الغذاء والدواء” تشدد على التزام المنشآت بالدليل الإرشادي للاشتراطات الوقائية من كورونا

أبرز المواد
مسن يروي مشاهد رمضانية في الطائف قبل 80 عاماً

مسن يروي مشاهد رمضانية في الطائف قبل 80 عاماً

أبرز المواد

بعد 21 عاما.. رئيس صربيا يفتخر بإسقاط الـ”اف-16″ الأمريكية

بعد 21 عاما.. رئيس صربيا يفتخر بإسقاط الـ”اف-16″ الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=859851
المناطق - الرياض

وجه الرئيس الصربي الشكر لروسيا لجعل جيش بلاده أقوى بواقع “عشر مرات” عما كان عليه عندما قصفه حلف شمال الأطلسي (ناتو) عام 1999.

وجاءت تصريحات ألكسندر فوتشيتش، السبت، لدى زيارته وحدة للدفاع الجوي بالقرب من بلغراد، تم تجهيزها مؤخرا بنظام “بانتسير – إس 1” الروسي، الذي تم تصميمه للدفاع عن الأهداف الأرضية ضد صواريخ كروز والطائرات المسيرة والطائرات منخفضة التحليق.

وقال فوتشيتش “هذا دعم كبير للدفاع عن مدننا وحماية بنيتنا التحتية وتعزيز جيشنا.. لا نريد مهاجمة أحد، نريد حماية مستقبل أطفالنا”.

وتزامنت زيارة فوتشيتش لوحدة الدفاع الجوي مع ذكرى اليوم الذي أسقطت فيه طائرة أميركية من طراز “إف – 16” فوق صربيا قبل 21 عاما.

وتم إنقاذ الطيار ديفيد غولدفين من قبل قوات كوماندوز أميركية في عملية مثيرة. وأصبح غولدفين الآن جنرالا يشغل منصب رئيس أركان القوات الجوية الأميركية.

وقال فوتشيتش، الذي كان وزيرا للإعلام في صربيا خلال تدخل الناتو، “أنا فخور بزيارة الوحدة التي أسقطت الطائرة إف – 16”.

وتنظر دول البلقان والغرب بعدم ارتياح إزاء تسليح روسيا لصربيا بالطائرات الحربية والدبابات والأنظمة المضادة للطائرات وسط توترات متصاعدة في المنطقة التي شهدت حربا أهلية مدمرة في التسعينيات من القرن الماضي.

وتدخل الناتو في صربيا لوقف الحملة الصربية الدموية ضد الانفصاليين من ألبان كوسوفو عام 1999. وظلت روسيا بقيادة الرئيس بوريس يلتسين وقتها بعيدة إلى حد بعيد.

وعلى الرغم من سعيها رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، عززت صربيا تحت قيادة فوتشيتش العلاقات السياسية والعسكرية الوثيقة مع حليفتها السلافية روسيا، والصين.

وتعهدت صربيا بالبقاء خارج الناتو، ورفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب سياسات الأخيرة في أوكرانيا.

وأجرى فوتشيتس الزيارة إلى القاعدة العسكرية وسط استياء شعبي متزايد في صربيا بشأن تعامل الرئيس مع جائحة فيروس كورونا المستجد وإجراءات الإغلاق التي اتخذتها حكومته، وفق ما نقلت “أسوشيتد برس”.

روابط ذات صلة

بطولة فرنسا : سامبيا لاعب مونبلييه في طريقه للشفاء من كورونا

بطولة فرنسا : سامبيا لاعب مونبلييه في طريقه للشفاء من كورونا
مسجد سديرة التاريخي بشقراء.. من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة

مسجد سديرة التاريخي بشقراء.. من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة
“الغذاء والدواء” تشدد على التزام المنشآت بالدليل الإرشادي للاشتراطات الوقائية من كورونا

“الغذاء والدواء” تشدد على التزام المنشآت بالدليل الإرشادي للاشتراطات الوقائية من كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*